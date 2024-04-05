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Япония увеличила список запрещенных товаров для экспорта в Россию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:22

Япония увеличила список запрещенных товаров для экспорта в Россию

Япония включила в новый список запрещенных товаров моторные масла и батареи.

Кроме масел и батарей, также запрещены литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, оптическое и фотооборудование, ручные электронные инструменты, плавучие краны и доки, яхты, прогулочные и спортивные суда, байдарки, каноэ и пожарные катера.

Это уже не первый случай введения санкций Японией против России, предыдущие ограничения касались российских организаций, в том числе таких крупных концернов, как "Калашников", "Алмаз-Антей" и "Уралвагонзавод". Кроме того, с августа 2023 года в Россию запрещено поставлять автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, гибриды и электрокары, сообщает Motor.

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