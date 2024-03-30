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В Японии несколько десятков человек отравились пищевыми добавками с синей плесенью
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:32

В Японии несколько десятков человек отравились пищевыми добавками с синей плесенью

В пищевой добавке Kobayashi Pharmaceutical была обнаружена синяя плесень, что привело к отравлению сотен японцев. Вещество, обнаруженное в добавке, является пуберуловой кислотой, которая обладает антибиотическими свойствами, но связь с угрозой для здоровья пока не установлена.

В тот же день был зафиксирован пятый летальный случай среди потребителей другого БАДа с экстрактом красного риса кодзи. На данный момент около ста человек находятся в госпиталях, а японское министерство здравоохранения запланировало провести проверку произошедшего инцидента. Продажа продукции компании полностью приостановлена, сообщает Вечерняя Москва.

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