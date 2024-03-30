В Японии был представлен смартфон для пенсионеров, который можно мыть с мылом

Японский производитель электроники Sharp представил уникальный смартфон Basio Active 2, специально разработанный для пожилых людей. Гаджет имеет особенности, сделанные с учетом потребностей пожилых пользователей, такие как защита от повреждений, возможность мытья с мылом и адаптированный интерфейс.
Основные характеристики устройства включают 5,7-дюймовый экран HD+, процессор Snapdragon 695, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, две камеры (основная 50 Мп, фронтальная 8 Мп) и аккумулятор емкостью 4000 мА*ч.
Смартфон обеспечивает защиту от пыли, влаги и повреждений, включая падения с небольшой высоты. Он также предлагает функции, специально адаптированные для пожилых пользователей, такие как увеличенные иконки и возможность замедлить голос собеседника.
Цена устройства на японском рынке составляет ¥41,8 тыс. (25,5 тыс. руб. по актуальному курсу), и его продажи начнутся 5 апреля 2024 года. Покупка доступна в трех цветах корпуса (черный, красный, серебристый) и требует забирать товар в офлайн-магазине в Японии, сообщает РБК.
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