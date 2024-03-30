Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
В Японии был представлен смартфон для пенсионеров, который можно мыть с мылом
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:19

В Японии был представлен смартфон для пенсионеров, который можно мыть с мылом

Японский производитель электроники Sharp представил уникальный смартфон Basio Active 2, специально разработанный для пожилых людей. Гаджет имеет особенности, сделанные с учетом потребностей пожилых пользователей, такие как защита от повреждений, возможность мытья с мылом и адаптированный интерфейс.

Основные характеристики устройства включают 5,7-дюймовый экран HD+, процессор Snapdragon 695, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, две камеры (основная 50 Мп, фронтальная 8 Мп) и аккумулятор емкостью 4000 мА*ч.

Смартфон обеспечивает защиту от пыли, влаги и повреждений, включая падения с небольшой высоты. Он также предлагает функции, специально адаптированные для пожилых пользователей, такие как увеличенные иконки и возможность замедлить голос собеседника.

Цена устройства на японском рынке составляет ¥41,8 тыс. (25,5 тыс. руб. по актуальному курсу), и его продажи начнутся 5 апреля 2024 года. Покупка доступна в трех цветах корпуса (черный, красный, серебристый) и требует забирать товар в офлайн-магазине в Японии, сообщает РБК.

Мир

Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах

Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах

Volkswagen представил инновационное решение для безопасности на дорогах — RooBadge — аудио-средство, разработанное специально для отпугивания кенгуру.

Читать полностью
Исследователи из США достигли значительного прогресса в разработке робота Emo

Исследователи из США достигли значительного прогресса в разработке робота Emo

Робот Emo представляет собой уникальное достижение в области искусственного интеллекта, и он способен читать эмоции на лицах людей и воспроизводить улыбки в ответ.

Читать полностью

Общество

Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения

Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения

По словам врача даже в случае отсутствия жалоб необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год для взрослых и двух раз для пожилых.

Читать полностью
Диетолог и гастроэнтеролог Дианова выделила наиболее вредный для здоровья завтрак

Диетолог и гастроэнтеролог Дианова выделила наиболее вредный для здоровья завтрак

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова утверждает, что яичница с сосисками, распространенный среди многих вид завтрака, на самом деле является наихудшим выбором.

Читать полностью

Новости