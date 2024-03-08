Японские компании Suzuki и Skydrive объявили о начале производства летающих автомобилей

Suzuki и Skydrive предназначены для использования на выставке Expo-2025 в Осаке. Разработанная в сотрудничестве модель SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на трех человек, оснащена 12 электрическими двигателями и обладает функцией вертикального взлета и посадки.

Планируется, что автомобили будут использоваться в первую очередь как такси и для быстрой перевозки медицинского персонала. После завершения сертификации и других процедур, ожидается начало продажи летающих автомобилей частным лицам в 2026 году.

Компании планируют выпускать около 100 таких аппаратов ежегодно, сообщает ТАСС.