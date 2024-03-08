Японские компании Suzuki и Skydrive объявили о начале производства летающих автомобилей

Suzuki и Skydrive предназначены для использования на выставке Expo-2025 в Осаке. Разработанная в сотрудничестве модель SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на трех человек, оснащена 12 электрическими двигателями и обладает функцией вертикального взлета и посадки.
Планируется, что автомобили будут использоваться в первую очередь как такси и для быстрой перевозки медицинского персонала. После завершения сертификации и других процедур, ожидается начало продажи летающих автомобилей частным лицам в 2026 году.
Компании планируют выпускать около 100 таких аппаратов ежегодно, сообщает ТАСС.
В Афинах 8 тысяч студентов вышли на демонстрацию к греческому парламенту
В Афинах 8 тысяч демонстрантов шагали к зданию греческого парламента. Возмущённых студентов пыталась остановить полиция. Когда демонстрация зашла слишком далеко сотрудники правоохранительных органов применила слезоточивый газ. Девять человек из общей массы были задержаны.
Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня
Журнал India Today написал в статье, что крупнейшие индийские авиакомпании отправили в полёт пассажирские лайнеры исключительно с женским экипажем.
Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян
Исследование туристического портала РСТ выявило, что Турция и Египет представляют собой наиболее доступные страны для майского отдыха россиян.
Российским туристам стало сложно осуществить поездку в Турцию из-за возникших проблем с международными платежами
Проблемы вызваны санкциями, наложенными западом на банковскую систему Турции, что привело к трудностям в проведении транзакций.