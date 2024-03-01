Среди организаций, попавших в новые санкционные списки, в частности, Под удар попали в этот раз компании и концерны: "Атомфлот", "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", всего 36 организаций, сообщает ТАСС.
Среди 12-ти физлиц, персональные ограничения коснулись довольно неожиданных чиновников в глубинке: Ирина Агеева уполномоченная по правам ребенка в Калужской области, Ирина Черкасова, уполномоченная по правам ребенка Ростовской области, Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике и другие.
Границу Польши с Литвой заблокировали польские фермеры
"Зерновой каруселью" называют польские аграрии схему, по которой ввозится сейчас зерно в страну.
Казахстана перешёл на единый часовой пояс
В Казахстане два часовых пояса применялись до этого.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.