Среди организаций, попавших в новые санкционные списки, в частности, Под удар попали в этот раз компании и концерны: "Атомфлот", "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", всего 36 организаций, сообщает ТАСС.

Среди 12-ти физлиц, персональные ограничения коснулись довольно неожиданных чиновников в глубинке: Ирина Агеева уполномоченная по правам ребенка в Калужской области, Ирина Черкасова, уполномоченная по правам ребенка Ростовской области, Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике и другие.