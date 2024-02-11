Ученые нашли новый вид медуз в Японии

Исследователи из Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) обнаружили новый вид медузы на глубине 812 метров у побережья японских островов Огасавара. Новый вид, названный Santjordia pagesi, отличается ярко-красной гастроваскулярной системой в форме креста и небольшим размером — всего 10 сантиметров в диаметре.

Хотя этот вид был замечен всего дважды, его яд остается неизвестным. Морфологические и молекулярные исследования показывают значительные различия между Santjordia pagesi и другими ульмаридовыми медузами, что привело к созданию нового рода и подсемейства в рамках семейства Ulmaridae.

Santjordia pagesi характеризуется как маргинальными, так и субзонтичными ропалиями, что делает его уникальным среди Semaeostomeae. Несмотря на отсутствие разветвленных каналов и наличие субумбреллярных щупалец, его пока относят к семейству Ulmaridae в ожидании дальнейших исследований и анализа.

Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований глубоководных экосистем и защиты уязвимых морских видов, сообщает Planet Today.