Стая косаток оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья на севере Японии

Стая косаток, состоящая из 16-17 особей, попала в "ледяную ловушку" и была заснята на видео исследователем с помощью дрона. Видеоматериал показал, как косатки погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться. Впоследствии, во второй половине дня, косатки исчезли под водой, что, возможно, свидетельствует об их гибели, сообщает ТАСС.