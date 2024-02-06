Стая косаток оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья на севере Японии

Стая косаток, состоящая из 16-17 особей, попала в "ледяную ловушку" и была заснята на видео исследователем с помощью дрона. Видеоматериал показал, как косатки погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться. Впоследствии, во второй половине дня, косатки исчезли под водой, что, возможно, свидетельствует об их гибели, сообщает ТАСС.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием
Ученые из Автономного университета Барселоны опросили 2966 представителей 19 коренных народов мира и выяснили, что счастливая и полноценная жизнь возможна независимо от уровня дохода.
Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.
Российские космонавты отправили около 40 страниц отчета о недостатках на МКС
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что космонавты активно обсуждали недочеты и предложения по их исправлению после полета на МКС. Разработчики РОС теперь внимательно изучают эти рекомендации.