Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 90,6626
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 98,6437
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии от солнечных батарей
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:27

Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии от солнечных батарей

Информацию об этом предоставило агентство Kyodo, ссылаясь на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Аппарат планирует возобновить свою работу в середине февраля, когда солнце снова начнет подавать энергию для зарядки батарей.

После успешной посадки 20 января, модуль столкнулся с проблемами получения энергии от солнечных элементов и использовал встроенный аккумулятор. Хотя 29 января удалось восстановить работу аппарата, проанализировав лунный грунт с помощью спектроскопической камеры, SLIM перешел в спящий режим для сохранения энергии.

JAXA отмечает, что модуль успешно посадился всего в 55 м от запланированной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Выполнив свою задачу, аппарат стал пятым в мире, высадившимся на Луну.

SLIM, высотой 2,4 м и массой 200 кг, предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Оборудован специальной камерой, способной измерять содержание различных элементов на лунной поверхности. Полученные данные планируется использовать в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кроме того, японский модуль также оснащен двумя маленькими роботами, LEV-1 и LEV-2, предназначенными для съемки и передачи данных на Землю, сообщает ТАСС.

Мир

Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае

Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае

В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.

Читать полностью
Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела

Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела

Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма.

Читать полностью

Общество

Ученые предложили гипотезу

Ученые предложили гипотезу "темного леса" в качестве объяснения отсутствия контактов с инопланетянами

Парадокс Ферми, который поднимал вопрос о том, почему человечество не обнаруживает признаков инопланетной жизни, подтолкнул к формулировке новой теории.

Читать полностью
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера

Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера

Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.

Читать полностью

Новости