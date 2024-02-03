Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии от солнечных батарей

Информацию об этом предоставило агентство Kyodo, ссылаясь на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Аппарат планирует возобновить свою работу в середине февраля, когда солнце снова начнет подавать энергию для зарядки батарей.
После успешной посадки 20 января, модуль столкнулся с проблемами получения энергии от солнечных элементов и использовал встроенный аккумулятор. Хотя 29 января удалось восстановить работу аппарата, проанализировав лунный грунт с помощью спектроскопической камеры, SLIM перешел в спящий режим для сохранения энергии.
JAXA отмечает, что модуль успешно посадился всего в 55 м от запланированной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Выполнив свою задачу, аппарат стал пятым в мире, высадившимся на Луну.
SLIM, высотой 2,4 м и массой 200 кг, предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Оборудован специальной камерой, способной измерять содержание различных элементов на лунной поверхности. Полученные данные планируется использовать в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Кроме того, японский модуль также оснащен двумя маленькими роботами, LEV-1 и LEV-2, предназначенными для съемки и передачи данных на Землю, сообщает ТАСС.
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