Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии от солнечных батарей

Информацию об этом предоставило агентство Kyodo, ссылаясь на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Аппарат планирует возобновить свою работу в середине февраля, когда солнце снова начнет подавать энергию для зарядки батарей.

После успешной посадки 20 января, модуль столкнулся с проблемами получения энергии от солнечных элементов и использовал встроенный аккумулятор. Хотя 29 января удалось восстановить работу аппарата, проанализировав лунный грунт с помощью спектроскопической камеры, SLIM перешел в спящий режим для сохранения энергии.

JAXA отмечает, что модуль успешно посадился всего в 55 м от запланированной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Выполнив свою задачу, аппарат стал пятым в мире, высадившимся на Луну.

SLIM, высотой 2,4 м и массой 200 кг, предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Оборудован специальной камерой, способной измерять содержание различных элементов на лунной поверхности. Полученные данные планируется использовать в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кроме того, японский модуль также оснащен двумя маленькими роботами, LEV-1 и LEV-2, предназначенными для съемки и передачи данных на Землю, сообщает ТАСС.