Агентство Киодо: число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 236

Мощное землетрясение с магнитудой 7,6 потрясло японскую префектуру Исикава 1 января 2024 года, вызвав угрозу цунами на всем западном побережье страны. В результате бедствия 1175 человек получили различные травмы, 19 человек остаются без связи, а 15,13 тысячи человек находятся в 454 эвакуационных центрах.
Почти 40,5 тысяч домов разрушены, более 4,4 тысяч домохозяйств остались без света, а восстановление водоснабжения в некоторых районах префектуры ожидается не ранее конца февраля. На месте бедствия задействованы 7 тысяч сотрудников сил самообороны.
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