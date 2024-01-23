Из-за скандала распустили фракцию в правящей партии Японии, которую возглавлял премьер

Члены фракции Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии, ранее возглавляемой премьер-министром Фумио Кисидой до декабря 2023 года, официально подтвердили решение о роспуске фракции в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности. Об этом сообщило агентство Kyodo.
19 января Кисида выразил надежду, что внутрипартийная реорганизация поможет восстановить доверие японского населения к политикам. Ранее о роспуске объявили члены фракции, руководимой бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, а также члены фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.
В настоящее время японская прокуратура проводит расследование в контексте обширного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. В ЛДП традиционно устанавливались нормативы для членов фракций по сбору средств через продажу билетов на приемы и вечера, преимущественно приобретаемые представителями бизнеса. В некоторых случаях политики превышали установленные квоты, а фракции возвращали разницу между установленной нормой и фактически собранными средствами, что не отражалось в финансовой отчетности, сообщает ТАСС.
Этот звучный скандал привел к снижению рейтингов поддержки до исторически низких уровней. В результате скандала 15 членов фракции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ были смещены с постов в правительстве, включая заместителей глав и руководителей важных министерств, а также в руководстве партии. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.
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