Российским туристам, планирующим поездку на цветение сакуры в Японию, не хватает гидов

Туры на пиковые даты с 25 марта по 7 апреля практически распроданы.
Отмечается, что большинство туристов стремится посетить популярные места, такие как Золотой павильон и бамбуковая роща Арасияма, что создает дефицит гидов и высокие цены на отели.
Эксперты рекомендуют выбирать менее популярные даты и изменять стандартные маршруты, чтобы избежать переполнения и очередей. Туроператоры подчеркивают высокий спрос на туры, а генеральный директор JTC Moscow предупреждает, что ближайшие две-три недели будут ключевыми для бронирования мест в отелях и гидов, сообщает РИА Новости.
Британия может забыть о рыбе из Баренцева моря
Соглашение, заключенное еще в прошлом веке, власти России собираются аннулировать.
Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады
В Верховной Раде считают, что президент Зеленский разворовывает госбюджет Украины.
Офтальмолог Бруско сообщил, почему в холодную погоду слезятся глаза
Холодный воздух приводит к слезоточивости глаз из-за обезвоживания слизистых оболочек, сообщает издание Daily Mail со сылкой на американского офтальмолога Майкла Бруско. При выходе на улицу в зимнее время холод разжигает синдром сухого глаза, уменьшая активность слезного аппарата.
Сибирские ученые из ТГУ разрабатывают биосовместимое покрытие для имплантов из никелида титана
Покрытие, основанное на гидроксиапатите (фаза фосфата кальция, составляющая кость человека), способствует приживлению импланта и коррекции травматических повреждений, особенно у пациентов с остеопорозом.