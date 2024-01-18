Российским туристам, планирующим поездку на цветение сакуры в Японию, не хватает гидов

Туры на пиковые даты с 25 марта по 7 апреля практически распроданы.

Отмечается, что большинство туристов стремится посетить популярные места, такие как Золотой павильон и бамбуковая роща Арасияма, что создает дефицит гидов и высокие цены на отели.

Эксперты рекомендуют выбирать менее популярные даты и изменять стандартные маршруты, чтобы избежать переполнения и очередей. Туроператоры подчеркивают высокий спрос на туры, а генеральный директор JTC Moscow предупреждает, что ближайшие две-три недели будут ключевыми для бронирования мест в отелях и гидов, сообщает РИА Новости.