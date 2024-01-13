Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии

Извержение вулкана произошло на удаленном острове Суваносэ, расположенном на юго-западе Японии, согласно докладу метеорологического управления страны. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях на острове, где проживает примерно 80 человек; их деревня находится в 4 км от вулкана. В связи с произошедшим извержением японское правительство сформировало кризисный штаб для сбора информации. Остров Суваносэ находится в 270 км к югу от крупного города Кагосима, и его площадь составляет около 27 кв. км.
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