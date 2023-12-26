Япония планирует создать в следующем году новую организацию под названием "Форум термоядерной энергетики"

Эта структура объединит частный сектор, правительство и научные круги с целью координации развития термоядерного синтеза. Форум будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлением ресурсами участников и предоставлением рекомендаций по правилам безопасности и технологическим стандартам.

Среди участников будут крупные японские компании, стартапы и другие. Организация стремится к коммерческому применению термоядерного синтеза к 2030 году и намерена сотрудничать с зарубежными партнерами. Развитие термоядерного синтеза находится на стадии разработки необходимых технологий, и новая организация планирует активно вносить вклад в этот процесс, используя наработки японских компаний, таких как Kyoto Fusioneering, сообщает ТАСС.