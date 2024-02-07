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Снегопад в Японии нарушил электроснабжение и работу транспорта
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:57

Снегопад в Японии нарушил электроснабжение и работу транспорта

В Японии транспортный коллапс и более двух сотен пострадавших — таков результат непогоды в Токио, где проживает 14 млн человек, и прилегающих префектурах Сайтама, Канагава и Тиба, сообщает сайт Watchers.news.

Столица японии покрылась слоем снега, а в горных районах уровень осадков достиг 40 см. Скользкие дороги в городах привели к множеству столкновений. Последствия непогоды — более 170 ДТП произошли в стране, по данным агентства Kyodo.

На железной дороге перебои с движением поездов — East Japan Railway Co. закрыла полностью некоторые направления. В аэропортах страны отменены 27 авиарейсов. Около 14 000 потребителей в Токио и близлежащих префектурах остались без электричества.




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