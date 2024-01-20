В одно производство СК соединил дела об избиении прохожих на улицах Белгорода

Следственный комитет Российской Федерации объединил уголовные дела, касающиеся избиения прохожих на улицах Белгорода, в одно производство. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по информации от ТАСС. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа молодых людей избивает прохожих.

В отношении преступников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. К ним относятся ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство).

Следствие по данному случаю находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета РФ. Уголовные дела, поступившие из органов внутренних дел, объединены в одно производство. Шесть человек, включая двух несовершеннолетних, привлечены к уголовной ответственности. 17-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство и возбуждении ненависти по признакам национальности. 19-летнему фигуранту предъявлены аналогичные обвинения, сообщает ТАСС.

Остальные участники происшествия обвиняются в совершении хулиганских действий в группе. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проверяется причастность двух 17-летних жителей региона к совершению указанных преступлений. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.