На кассе супермаркета мужчина ударил продавца молотком по голове

Инцидент случился в городе Тихвин Ленинградской области, ссылаясь на свой источник. Неизвестный мужчина нанес нападение, используя молоток, и ударил кассира по голове. Пострадавший обратился за медицинской помощью, но отказался от госпитализации, как сообщил источник, сообщает "Говорит Москва".

На данный момент проводится работа по установлению личности нападавшего, а также выяснению подробностей произошедшего.