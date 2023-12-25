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На кассе супермаркета мужчина ударил продавца молотком по голове
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 17:02

На кассе супермаркета мужчина ударил продавца молотком по голове

Инцидент случился в городе Тихвин Ленинградской области, ссылаясь на свой источник. Неизвестный мужчина нанес нападение, используя молоток, и ударил кассира по голове. Пострадавший обратился за медицинской помощью, но отказался от госпитализации, как сообщил источник, сообщает "Говорит Москва".

На данный момент проводится работа по установлению личности нападавшего, а также выяснению подробностей произошедшего.

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