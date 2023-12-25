15 суток суд дал ареста участнику очередной скандальной вечеринки в Москве

Лефортовский суд в Москве вынес решение о наложении ареста на 15 суток на участника массового инцидента на "секс-вечеринке", произошедшей в ТЦ "Фэвори" на юго-востоке Москвы.
Согласно постановлению Лефортовского суда Журавлев Андрей Сергеевич принимавший участие в провокационной вечеринке в ТЦ "Фэвори", был признан виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение общественного порядка). Суд вынес решение о наложении административного ареста на срок 15 суток в отношении Андрея Журавлева.
Как сообщает Telegram-канал Shot, Журавлев являлся одним из организаторов вечеринки, в которой приняли участие около 30 человек, несколько из которых были задержаны за незначительные проявления хулиганства. Событие произошло ночью 21 декабря в столичном клубе "Мутабор", где телеведущая Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, призывая гостей явиться "практически голыми".
Среди приглашенных гостей были артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, а также журналистка Ксения Собчак. Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), был приговорен к 15-суточному аресту и оштрафован на 200 тысяч рублей за хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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