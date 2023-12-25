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Апелляцию бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья отклонил Свердловский суд
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:46

Апелляцию бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья отклонил Свердловский суд

Суд в Свердловской области отклонил апелляцию бывшего временного заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, который был ранее арестован Верх-Исетским районным судом до 27 февраля по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, подтвердив, что попытка оспорить решение была предпринята, но суд подтвердил арест, который был решен нижестоящей инстанцией.

Ранее следователи ГУ МВД России по Свердловской области задержали Дубровина в Чите по статье 91 УПК РФ, после чего его доставили в Екатеринбург. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество) в связи с предполагаемым хищением значительных сумм денег в период его работы в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Ранее на официальном портале Забайкальского края появилось уведомление о том, что Игорь Дубровин освобожден от должности исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона по причине "действий, способных вызвать утрату доверия к нему".

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