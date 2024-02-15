Крупный пожар в центре Москвы произошел сегодня рано утром в здании "Известия-холл" на пересечении улицы Тверская и Пушкинская площадь, сообщают СМИ.

Предварительно площадь пожара составила 1500м2. Здание находилось на реконструкции. К месту прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений. Работают звенья ГЗДС (газо-дымо защита) для обнаружения возможных пострадавших. Принимаются меры для предотвращения распространения огня на соседние здания.