Иск поступил в арбитражный от Генпрокуратуры России с требованием вернуть государству акции Ивановского завода тяжёлого машиностроения (ИЗТС), сообщает "Коммерсантъ". По мнению надзорного ведомства, незаконная приватизация была проведена в 1990-х годах, из-за чего государственное предприятие ушло в частные руки.

Генпрокуратура считает, что оборонное предприятие было передано без санкции Правительства России и неуполномоченными на то лицами.

"Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением… об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжёлого станкостроения", — говорится в документе, пишет "Коммерсант".

Суд принял иск к производству ещё 8 февраля, в результате на все имущество и оборудование ИЗТС и АО "Станки и инструмент" наложен арест.