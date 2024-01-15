Израильский полузащитник Эден Карцев теперь под дисциплинарным расследованием. Об этом заявил турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», сообщив информацию на собственной странице в соцсети.
- Карцев нарушил дисциплинарные инструкции клуба, разместив в личном аккаунте в социальной сети публикацию, противоречащую чувствам нашей страны, - обозначили причину представители клуба.
Все дело в том, что футболист высказался в поддержку Израиля, учитывая сложившуюся в мире ситуации. Это уже не первый раз, когда израильские спортсмены вынуждены терпеть санкции за собственную точку зрения. Сейчас от Карцева ждут объяснительные в письменном виде.
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