7-го февраля появилась информация о взрыве под Ижевском на территории одного из оборонных заводов. В соцсетях выложены видео с огромным столбом пламени, который поднимается над горизонтом на фоне вечернего неба. Однако версию ЧП экстренные службы Удмуртии отвергают.

В СМИ появились версии про испытания нового ракетного двигателя. Однако "плановым мероприятием на критически важном объекте", объяснили произошедшее RT источник в МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел в Завьяловском районе Ижевска, на территории полигона "Воткинского машиностроительного завода". Это предприятие производит продукцию для нефтегазового комплекса, машиностроения, атомной промышленности и других отраслей.





