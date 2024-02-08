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Под Ижевском случился загадочный инцидент
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:53

Под Ижевском случился загадочный инцидент

7-го февраля появилась информация о взрыве под Ижевском на территории одного из оборонных заводов. В соцсетях выложены видео с огромным столбом пламени, который поднимается над горизонтом на фоне вечернего неба. Однако версию ЧП экстренные службы Удмуртии отвергают.

В СМИ появились версии про испытания нового ракетного двигателя. Однако "плановым мероприятием на критически важном объекте", объяснили произошедшее RT источник в МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел в Завьяловском районе Ижевска, на территории полигона "Воткинского машиностроительного завода". Это предприятие производит продукцию для нефтегазового комплекса, машиностроения, атомной промышленности и других отраслей.



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