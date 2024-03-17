Около 69% граждан уже проголосовали на выборах президента России по данным на 15.30 по Москве. По данным информационного центра Центрихбиркома РФ на сайте ЦИК. Через несколько часов закроются последние участки в западных регионах страны. Сообщается, что эти данные не учитывают тех, кто проголосовал онлайн через систему ДЭГ, сообщает ТАСС.
Голосование по стране вцелом идет штатно. За процессом наблюдает 1115 человек международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Об этом сообщает председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Порога явки на выборы сейчас не существует, однако исторически никогда менее 50% граждан, пришедших на выборы не было. Всего же в списках по старым и новым регионам России — 112,3 млн голосующих граждан и 1,9 млн избирателей за границей.
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