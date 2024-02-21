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Акции Qiwi рухнули после отзыва лицензии у банка
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:51

Акции Qiwi рухнули после отзыва лицензии у банка

Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона после того, как акции банка резко упали на Московской бирже почти на 25%. По состоянию на 10 утра по мск текущая цена акции составила 362 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Падение акций "Киви банка"началось после появления новости о том, что Банк России отозвал лицензию у этой финансовой организации. У Qiwi обнаружены проблемы с законодательством — банк подозревается в отмывании денег, ведении дел с теневым бизнесом — криптообменники и казино, и даже тайное использование персональных данных граждан.

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