Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона после того, как акции банка резко упали на Московской бирже почти на 25%. По состоянию на 10 утра по мск текущая цена акции составила 362 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Падение акций "Киви банка"началось после появления новости о том, что Банк России отозвал лицензию у этой финансовой организации. У Qiwi обнаружены проблемы с законодательством — банк подозревается в отмывании денег, ведении дел с теневым бизнесом — криптообменники и казино, и даже тайное использование персональных данных граждан.