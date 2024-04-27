За время работы в Минобороны Тимур Иванов купил большой дом и много техники. Каждый год семья Иванова приобретало по одному солидному транспортному средству, с 2016 по 2019 их у супругов выросло до 20-ти, передает РИА "Новости".
Особенно привлекает внимание из авто четы Иванова: Chevrolet Suburban, и лимузин ЗиС-110, который может стоить до 18 миллионов рублей.
Бывшая супруга военного чиновника Светлана Захарова владеет тремя машинами: Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами Harley-Davidson.
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