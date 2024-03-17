Владимир Путин набирает почти 88% голосов после того, как ЦИК обработал около 25% всех бюллетеней. Примерно такие же данные прогнозируются вцелом по стране на основе данные ФОМ и ВЦИОМ, сделанныхв рамках exit poll — опроса на выходе из участков.

В отдельных регионах, в Севастополе, ДНР, ЛНР, Владимир Путин набрал более 90% голосов.

Дистанционнное голосование в Москве показало результат — 89,1% голосов за Владимира Путина.

За границей всего проголосовали почти 250 тыс. избирателй, имеющих право голоса, по данным на 18.00 мск.