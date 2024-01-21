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Итальянские ученые обнаружили древние военные укрепления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:08

Итальянские ученые обнаружили древние военные укрепления

В Италии под деревней бронзового века ученые обнаружили древние военные укрепления, которые долгие годы оставались неизвестными. Исследование, опубликованное в ScienceDirect, раскрывает, что это древнее поселение на острове около Сицилии Устика выделяется "упорядоченным городским планом" и включает в себя хижины и узкие дороги.

Систему старинных военных укреплений с высотой 4-5 м и длиной 250 м исследователи обнаружили с использованием современных технологий, таких как георадар и электрическая томография. Эта арочная каменная фортификационная стена датируется периодом между 1400 и 1200 годами до н. э. Раскопки на месте древней деревни проводились с 1970-х годов, но остатки военных укреплений были обнаружены впервые.

Согласно исследователям, Вилладжо дей Фаральони остается одним из наиболее хорошо сохранившихся средиземноморских поселений своего времени. Деревня была активной в течение указанного периода, и ученые подчеркивают, что открытие этих оборонительных структур открывает новые горизонты для понимания жизни в этой древней обители. Франко Фореста Мартин, директор лаборатории музея наук о Земле острова Устика, подчеркнул, что оборонительная сложность найденных укреплений превосходит все ожидания, сообщает РБК.

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