В Италии под деревней бронзового века ученые обнаружили древние военные укрепления, которые долгие годы оставались неизвестными. Исследование, опубликованное в ScienceDirect, раскрывает, что это древнее поселение на острове около Сицилии Устика выделяется "упорядоченным городским планом" и включает в себя хижины и узкие дороги.
Систему старинных военных укреплений с высотой 4-5 м и длиной 250 м исследователи обнаружили с использованием современных технологий, таких как георадар и электрическая томография. Эта арочная каменная фортификационная стена датируется периодом между 1400 и 1200 годами до н. э. Раскопки на месте древней деревни проводились с 1970-х годов, но остатки военных укреплений были обнаружены впервые.
Согласно исследователям, Вилладжо дей Фаральони остается одним из наиболее хорошо сохранившихся средиземноморских поселений своего времени. Деревня была активной в течение указанного периода, и ученые подчеркивают, что открытие этих оборонительных структур открывает новые горизонты для понимания жизни в этой древней обители. Франко Фореста Мартин, директор лаборатории музея наук о Земле острова Устика, подчеркнул, что оборонительная сложность найденных укреплений превосходит все ожидания, сообщает РБК.
Экологию приморских водно-болотных угодий улучшил город Хайкоу на Хайнане
В последние годы город Хайкоу, административный центр южнокитайской провинции Хайнань, достиг значительного прогресса в улучшении экологии прибрежной зоны водно-болотных угодий, примыкающей к морю.
"Советские" улицы русскоязычного Висагинаса требует переименовать госучреждение в Литве
Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы высказал предложение о переименовании нескольких улиц в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, считая их свидетельством советского прошлого.
Взаимодействию региона с Китаем и КНДР помогает детско-юношеский спорт Приморского края
Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае способствует укреплению взаимодействия с международными партнерами, включая такие страны, как Китай, КНДР, Монголия, Узбекистан и Белоруссия.
Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод
Иммунолог Наталья Мальцева утверждает, что контроль над аллергическими реакциями на холод можно успешно осуществлять с использованием противоаллергических антигистаминных препаратов.