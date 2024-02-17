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Италия призналась в том, что замену российскому газу не нашла
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:43

Италия призналась в том, что замену российскому газу не нашла

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци рассказал, что Италия до сих пор не может полностью заменить поставки газа из России. Об этом сообщило издание La Stampa.

- Однако из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что мы импортируем, вполне достаточно, - цитируют топ-менеджера журналисты.

Он также подчеркнул, что добыча топлива внутри страны слишком проблематична, так как требует внушительных затрат: это и время, и финансовые вложения. Дескальци упомянул и повышение цен, которое состоится, если КНР нарастит потребление энергоносителей.

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