Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци рассказал, что Италия до сих пор не может полностью заменить поставки газа из России. Об этом сообщило издание La Stampa.
- Однако из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что мы импортируем, вполне достаточно, - цитируют топ-менеджера журналисты.
Он также подчеркнул, что добыча топлива внутри страны слишком проблематична, так как требует внушительных затрат: это и время, и финансовые вложения. Дескальци упомянул и повышение цен, которое состоится, если КНР нарастит потребление энергоносителей.
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