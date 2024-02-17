Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци рассказал, что Италия до сих пор не может полностью заменить поставки газа из России. Об этом сообщило издание La Stampa.

- Однако из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что мы импортируем, вполне достаточно, - цитируют топ-менеджера журналисты.

Он также подчеркнул, что добыча топлива внутри страны слишком проблематична, так как требует внушительных затрат: это и время, и финансовые вложения. Дескальци упомянул и повышение цен, которое состоится, если КНР нарастит потребление энергоносителей.