Россельхознадзор принял решение приостановить ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's

Инспекция проведенная в ноябре 2023 года выявила нарушения в работе как компетентного ведомства Италии, так и производителей кормовой продукции. Недостатки включают отсутствие лабораторного контроля, недостаточную температурную обработку сырья и отсутствие документов о происхождении сырья.

Это не первый случай, когда Россельхознадзор принимает подобные меры. В августе 2023 года приостановлены поставки с нидерландского завода из-за несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных. В 2021 году также были введены ограничения на поставки из Чехии из-за неудовлетворительных результатов инспекции.

В прошлом Россельхознадзор уже приостанавливал поставки кормов из США из-за обнаруженных незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Пользователи жалуются на американский корм Hill's из-за присутствия червей, что привлекло внимание Роспотребнадзора.

Общее решение введения ограничений связано с рисками заноса инфекционных заболеваний животных и несоответствием продукции требованиям России и Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС.