Уровень зарплаты IT-специалистов начал падать. Причем, как говорят эксперты, речь идет только о сотрудников начального уровня, особенно разработчиков игр. Руководящий же персонал пока удерживает планку. По прогнозам, такая ситуация сохранится и в 2024 году.
В среднем снижение зарплаты оценивают в 15% - до 141 тысячи рублей в месяц. Аналитики считают, что больше всего пострадали регионы.
- Снижение зарплаты - один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад,- говорит продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза.
При этом во время опроса в конце 2023 года о снижении доходов говорили и сами респонденты - на падение зарплаты пожаловались 35% респондентов.
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