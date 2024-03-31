Погибших в результате конфликта в секторе Газа, где армия Израиля наносит удары по городам анклава, достигло числа 32 782 человек. Столько людей погибло с начала активной фазы военных действий, начавшейся 7-го октября минувшего года.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 782", — говорится в сообщении. Министерство здравоохранения анклава. При этом, только за минувшие сутки в результате ударов армии Израиля на территории секторе Газа погибли 77 мирных жителя.
Переговоры, направленные на установление перемирия в секторе Газа, пока что зашли в тупик из-за позиции Израиля, считает член политбюро ХАМАС.
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