Погибших в результате конфликта в секторе Газа, где армия Израиля наносит удары по городам анклава, достигло числа 32 782 человек. Столько людей погибло с начала активной фазы военных действий, начавшейся 7-го октября минувшего года.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 782", — говорится в сообщении. Министерство здравоохранения анклава. При этом, только за минувшие сутки в результате ударов армии Израиля на территории секторе Газа погибли 77 мирных жителя.

Переговоры, направленные на установление перемирия в секторе Газа, пока что зашли в тупик из-за позиции Израиля, считает член политбюро ХАМАС.





