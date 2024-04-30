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Запад планирует прекратить поставки оружия Израилю
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:22

Запад планирует прекратить поставки оружия Израилю

Газета Hurriyet сообщила во вторник, что несколько стран Запада высказались за прекращение поставок вооружений в Израиль.

По данным издания, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и некоторые другие государства на двухдневной встрече в Эр-Рияде обсудили методы воздействия на Израиль и его союзников, включая Тель-Авив.

Один из источников, близкий к правительственным кругам источника Hurriyet, отметил, что было предложено множество инициатив. Основная цель заключается в том, чтобы привлечь как можно больше государств к данным давлением, а не ограничиваться определенными странами, включая Запад.

По его словам: "Согласно имеющейся информации, ряд западных стран поддерживают эту идею."

По информации газеты, несколько стран Запада выступают за сокращение поставок оружия в Израиль, а также ограничение технологического сотрудничества. Кроме того, предложения включают в себя вопрос ограничения воздушного пространства Израиля. Как утверждает газета, также рассматривается вариант бойкота Олимпийских игр во Франции.

Фото: www.the7eye.org.il/IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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