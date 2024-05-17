Страховые компании обновили список транспортных средств, наиболее подверженных угону в России в 2024 году. В этот список попали только автомобили, застрахованные по каско, поскольку угонные случаи не покрываются полисами ОСАГО, о чем страховые агентства обычно не информируются.
Аналитики из "АльфаСтрахования" подчеркивают, что, несмотря на увеличение числа китайских автомобилей на российском рынке, преступники продолжают отдавать предпочтение корейским моделям. Среди самых часто угоняемых авто по-прежнему лидируют корейские марки, среди которых Hyundai занимает первые четыре позиции с моделями Palisade, H1, Santa Fe и Tucson, за которыми следуют Kia Seltos и российские Lada Granta и Vesta, а также Mercedes-Benz S-Class.
"Совкомбанк" указывает, что в 2024 году чаще всего угоняли Lada Granta, которая уже долгое время остаётся наиболее продаваемой моделью в России. Также отмечается неожиданный рост угонов самосвалов марки JAC, причины чего остаются неясными. В список входят также Toyota Camry и Land Cruiser.
В "Абсолют Страховании" предоставили общий список марок, подвергающихся угонам чаще всего, среди которых выделяются Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Kia.
"РЕСО-Гарантия" также представила свой список пяти наиболее угоняемых брендов, включая Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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