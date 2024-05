В ходе поездки в Италию 23-25 мая министр финансов Соединенных Штатов, Джанет Йеллен, участвуя в собраниях "Большой семерки" (G7), обсудит возможности использования замороженных государственных активов Российской Федерации для помощи Украине, сообщили в американском министерстве финансов.



Находясь в Италии, госсекретарь Йеллен планирует обсудить с партнерами пути ужесточения санкций против военно-промышленного комплекса России, а также возможности открытия доступа к использованию российских государственных активов в интересах Украины, как сообщили в ведомстве.



Глава украинского министерства финансов, Сергей Марченко, также примет участие во встречах министров финансов и руководителей центральных банков G7. Ранее администрация США неоднократно говорила о планах согласовать общий подход к использованию государственных активов РФ на саммите лидеров G7 в июне в Италии.



Ожидалось, что соглашения по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах министров финансов. Однако заявили, что Вашингтон не готов уточнять конкретное время начала использования активов РФ и продолжает консультации с партнерами G7. В министерстве финансов США не ответили на запрос о прогрессе согласования с западными союзниками.



Директор по коммуникациям Международного валютного фонда, Джули Козак, предупредила, что намерения Запада использовать замороженные государственные активы России для поддержки Украины могут навредить мировой валютной системе.



После начала спецоперации России на Украине Европейский союз и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем.



В ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центральный банк предупреждал, что это может повлечь репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе и призывал искать альтернативные способы финансирования Киева.



В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет являться дополнительным нарушением всех правил и норм международного права". В Министерстве иностранных дел России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС направлен против не только средств частных лиц, но и против государственных активов России.



Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, говорил о том, что Россия будет реагировать в случае конфискации заблокированных российских активов на Западе, подчеркивая возможность не возвращения тех средств, которые западные страны хранили в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.

Фото: www.flickr.com/Federalreserve (This work is in the public domain)