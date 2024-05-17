Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак отказался прокомментировать решение европейских властей о запрете трансляции на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости.



Известно, что Европейский Союз вынес решение о запрете вещания нескольких СМИ на своей территории, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe. В Европейской комиссии утверждают, что такие меры не помешают СМИ, попавшим под санкции, и их сотрудникам осуществлять свою деятельность за исключением трансляции.



По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в настоящее время анализируется реакция на это решение Евросоюза о запрете вещания некоторых СМИ.



Хак на пресс-конференции заявил, это решение европейских властей, на которое ему нечего сказать.



Ситуация с российскими СМИ на территории Запада становится все более сложной. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия деятельности российских СМИ.



В документе упоминались Sputnik и RT как основные источники угрозы. Некоторые западные политики, среди которых американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвинили Sputnik и RT в попытках вмешательства в выборы в США и Франции, хотя не привели никаких доказательств. Официальные представители России квалифицировали эти обвинения как необоснованные.



За последнее время Европейский Союз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их трансляцию на своей территории. Принятое решение не было согласовано с судебными инстанциями или национальными регуляторами медиа в странах ЕС, ответственными за соблюдение правил на медиарынках.



Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, призывая к соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за преследования редакций, работающих на русском языке.

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