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В Германии выяснили, что в жировой ткани есть белок, улучшающий метаболизм при ожирении
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:44

В Германии выяснили, что в жировой ткани есть белок, улучшающий метаболизм при ожирении

Ученые из университетской клиники Тюбингена в Германии выявили, что белок каллистатин, уровень которого повышается в подкожной жировой клетчатке после похудения, способствует улучшению обмена веществ при ожирении и диабете.

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Metabolism, проводилось с участием 47 человек с ожирением, которые смогли снизить количество жировой ткани. Выявлено, что каллистатин увеличивает чувствительность к инсулину, что имеет важное значение для метаболизма глюкозы.

Эти результаты открывают перспективы для разработки новых методов лечения ожирения и диабета путем искусственного усиления производства каллистатина, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Prime Minister fan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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