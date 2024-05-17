Ученые из университетской клиники Тюбингена в Германии выявили, что белок каллистатин, уровень которого повышается в подкожной жировой клетчатке после похудения, способствует улучшению обмена веществ при ожирении и диабете.

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Metabolism, проводилось с участием 47 человек с ожирением, которые смогли снизить количество жировой ткани. Выявлено, что каллистатин увеличивает чувствительность к инсулину, что имеет важное значение для метаболизма глюкозы.

Эти результаты открывают перспективы для разработки новых методов лечения ожирения и диабета путем искусственного усиления производства каллистатина, сообщает Газета.Ру.

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