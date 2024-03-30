На севере Израиля объявили воздушную тревогу

В северной части Израиля раздались сигналы тревоги воздушной сирены, предупреждая о возможной опасности ракетного нападения. Об этом сообщает официальный пресс-центр армии Израиля. Это уже второй раз за неделю, когда военные информируют о воздушной тревоге в северной части страны. Предыдущий инцидент произошел вечером 29 марта, сообщает ТАСС.
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