На севере Израиля объявили воздушную тревогу

В северной части Израиля раздались сигналы тревоги воздушной сирены, предупреждая о возможной опасности ракетного нападения. Об этом сообщает официальный пресс-центр армии Израиля. Это уже второй раз за неделю, когда военные информируют о воздушной тревоге в северной части страны. Предыдущий инцидент произошел вечером 29 марта, сообщает ТАСС.