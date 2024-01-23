О гибели 21 военнослужащего в Газе 22 января сообщила армия Израиля

Более 20 израильских военных погибли в ходе столкновений в центральной части сектора Газа, по информации официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари. По его словам, военнослужащие проводили операции по ликвидации террористических объектов в районе, находящемся в 600 метрах от границы с Израилем.

Хагари сообщил, что около 16:00 (17:00 мск 22 января) террористы выпустили противотанковую ракету по танку, что сопровождалось взрывом в двухэтажных зданиях. Эти здания, предварительно подготовленные для взрыва военными с целью ликвидации террористической инфраструктуры, рухнули, унесши с собой военных, находившихся внутри и рядом с ними, сообщает ТАСС.

Армия продолжает расследование инцидента, а Хагари добавил, что выясняются детали происшествия и причины взрыва.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось после вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Это вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС объявил об этом как ответ на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В ответ Израиль ввел полную блокаду Газы и начал военные действия по сектору, а также нанес удары по отдельным районам Ливана и Сирии, предшествуя наземной операции в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.