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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 16:50

На позициям "Хезболлах" в Южном Ливане израильские ВВС нанесли удары

Истребители ВВС Израиля атаковали позиции вооруженных группировок, связанных с шиитской партией "Хезболлах" в южных районах Ливана. По данным Lebanon 24, удары были нанесены по огневым точкам в окрестностях населенных пунктов Маркаба, Таллуса и Шейхин, откуда осуществлялся обстрел северных районов Израиля. Один из домов был атакован двумя ракетами и полностью разрушен. Спасатели и скорая помощь были направлены к месту бомбардировки.

Предварительно известно, что израильский беспилотник уничтожил автомобиль на шоссе между Харисом и Кафрой, в котором находились члены вооруженной шиитской милиции. В результате этой атаки погибли два бойца, а трое получили ранения.

Артиллерия израильской армии открыла огонь по населенным пунктам Ливана: Айтрун, Бурдж-эль-Мулюк, Марун-эр-Рас и Эль-Хиям. Согласно информации от телеканала Al-Manar, противник использовал снаряды с фосфором, что привело к пожарам в аграрных районах Хоула и Мейс-эль-Джебель на нескольких фермах, сообщает ТАСС.

Министерство сельского хозяйства Ливана сообщило, что применение израильскими военными фосфорных боеприпасов нанесло значительный ущерб сельскому сектору. С начала октября 2023 года в южных районах зафиксировано 328 возгораний в лесных массивах и сельскохозяйственных угодьях, что привело к уничтожению более 45 тыс. оливковых деревьев и пострадал крупный рогатый скот.

Согласно данным газеты L'Orient Le Jour, с начала военной эскалации 8 октября 2023 года на юге Ливана погибли 37 мирных жителей в результате израильских авиаударов и обстрелов. Вооруженное крыло "Хезболлах" потеряло 159 бойцов в ходе пограничных операций, и число вынужденно перемещенных жителей из южных районов достигло 150 тыс.

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