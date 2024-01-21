В Йемене не менее 75 человек погибли с 12 января из-за ударов по объектам хуситов

Не менее 75 человек пострадали в Йемене от ударов, которые начались 12 января со стороны Соединенных Штатов по объектам движения хуситов "Ансар Аллах".

Согласно данным источников телеканала, среди жертв находятся военные советники иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также члены ливанской шиитской партии "Хезболлах", оказывавшие помощь хуситам в организации атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В результате ударов по военной инфраструктуре хуситов пострадали не менее троих офицеров КСИР и шестеро членов "Хезболлах".

Иностранные специалисты, согласно телеканалу, были убиты "в ходе отдельных операций и в различных местах". После обострения конфликта между Палестиной и Израилем хуситы объявили о намерении наносить удары по территории Израиля и блокировать проход связанным с ним судам через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в секторе Газа.

Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы провели более 20 атак на гражданские суда, сообщает ТАСС.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании применили авиацию, корабли и подводные лодки для атак на объекты "Ансар Аллах" в различных городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями ударов были места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

После этой операции Великобритания заявила о своем намерении не принимать участие в будущих атаках. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа единожды прокомментировал потери хуситов, заявив 12 января, что в результате ударов США и Великобритании погибли пять человек, а еще шесть получили ранения.