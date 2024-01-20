Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики заявил на встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, что израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газа в ходе более чем 100 дней военных действий. Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.
Аль-Малики также заявил о смерти около 10 тысяч детей и почти 10 тысячах человек, в основном женщин и детей, погребенных под обломками. Глава внешнеполитического ведомства назвал ситуацию в секторе Газа "ужасающей" вследствие войны, которую он назвал "геноцидной".
Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей
Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира.
США и Украина провели инспекцию оружия, поставленного Киеву, для проверки его использования
Представители США и Украины провели первую совместную инспекцию поставленного американскими партнерами оружия в украинской военной части.
Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта
Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.
Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19
Сегодня Шота Меладзе записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и объявил о причине смерти — утрате близкого человека.