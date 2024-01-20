Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики заявил на встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, что израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газа в ходе более чем 100 дней военных действий. Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.

Аль-Малики также заявил о смерти около 10 тысяч детей и почти 10 тысячах человек, в основном женщин и детей, погребенных под обломками. Глава внешнеполитического ведомства назвал ситуацию в секторе Газа "ужасающей" вследствие войны, которую он назвал "геноцидной".