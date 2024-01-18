Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, подтвердил на пресс-конференции намерение страны продолжить военную операцию в секторе Газа до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС.

Он подчеркнул, что война будет вестись на всех фронтах и продлится многие месяцы, возможно, годы. Нетаньяху поддержал решительное стремление к победе, подчеркивая выделенный значительный военный бюджет для достижения этой цели.

Премьер заверил, что победа требует времени, но Израиль твердо настроен добиться ее.