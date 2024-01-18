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Нетаньяху: Израиль согласен лишь на полную победу в Газе
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:02

Нетаньяху: Израиль согласен лишь на полную победу в Газе

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, подтвердил на пресс-конференции намерение страны продолжить военную операцию в секторе Газа до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС.

Он подчеркнул, что война будет вестись на всех фронтах и продлится многие месяцы, возможно, годы. Нетаньяху поддержал решительное стремление к победе, подчеркивая выделенный значительный военный бюджет для достижения этой цели.

Премьер заверил, что победа требует времени, но Израиль твердо настроен добиться ее.

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