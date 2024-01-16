В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса

Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства, Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в ходе обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Безусловно", — подтвердил министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о возможности принятия Саудовской Аравией соответствующего решения после завершения конфликта в секторе Газа и достижения справедливого мира для Палестины.

В сентябре 2020 года под посредничеством США Израиль подписал документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне. Эта трехсторонняя сделка была названа "Авраамовыми соглашениями". Позже Марокко и Судан также объявили о нормализации отношений с Израилем. До этого Израиль имел дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией среди арабских стран, сообщает ТАСС.