В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса

Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства, Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в ходе обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Безусловно", — подтвердил министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о возможности принятия Саудовской Аравией соответствующего решения после завершения конфликта в секторе Газа и достижения справедливого мира для Палестины.
В сентябре 2020 года под посредничеством США Израиль подписал документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне. Эта трехсторонняя сделка была названа "Авраамовыми соглашениями". Позже Марокко и Судан также объявили о нормализации отношений с Израилем. До этого Израиль имел дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией среди арабских стран, сообщает ТАСС.
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