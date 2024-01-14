Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно предотвратили наступление двух палестинцев, которые проникли на автомобиле через блокпост возле еврейского поселения Метзад на Западном берегу реки Иордан и открыли огонь по солдатам. Об этом сообщила пресс-служба армии, сообщает ТАСС.

"Недавно автомобиль, принадлежащий палестинцам, прошел через блокпост ЦАХАЛ, расположенный рядом с поселением Метзад. В ответ на преследование со стороны солдат террористы начали стрельбу. В ходе ответных мер солдаты открыли огонь по атакующим и ликвидировали их", — гласит официальное заявление.

"На месте инцидента были обнаружены винтовка, использованная террористами, а также топор и боеприпасы", — добавили в пресс-службе.