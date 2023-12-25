Израиль: нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Израильские танки ответили на обстрелы территории Израиля ударами по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на территории Ливана, как сообщили израильские военные. Согласно армейской пресс-службе, в течение последних часов было зафиксировано несколько ракетных и снарядных запусков из Ливана в направлении нескольких районов северного Израиля, сообщает ТАСС.

Недавно танки Армии обороны Израиля провели удары по объектам "Хезболлах", используемым для координации террористической деятельности в Ливане, как отмечено в официальном сообщении.