Израиль: нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Израильские танки ответили на обстрелы территории Израиля ударами по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на территории Ливана, как сообщили израильские военные. Согласно армейской пресс-службе, в течение последних часов было зафиксировано несколько ракетных и снарядных запусков из Ливана в направлении нескольких районов северного Израиля, сообщает ТАСС.
Недавно танки Армии обороны Израиля провели удары по объектам "Хезболлах", используемым для координации террористической деятельности в Ливане, как отмечено в официальном сообщении.
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