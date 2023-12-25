В ХАМАСе заявили об обстреле казармы израильских войск с юга Ливана

Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", армейского крыла радикальной организации ХАМАС, заявили о своей причастности к обстрелу северных районов Израиля с использованием минометов. Это сообщение появилось в Telegram-канале формирования.

"В ответ на массовые убийства мирного населения в секторе Газа наши бойцы атаковали реактивными снарядами казарму в поселении Лиман в Западной Галилее, выпустив их с юга Ливана", — гласит заявление.

В свою очередь, представители шиитской партии "Хезболлах" также обстреляли позиции израильской армии в поселениях Авивим, Менара, Метула, Мисгав-Ам и Ханита во второй половине дня. В сообщении военно-информационной службы партии говорится, что "в результате прямых попаданий по израильским военным пунктам противника есть погибшие и раненые, а также выведено из строя техническое оборудование", сообщает ТАСС.