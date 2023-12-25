В ХАМАС отвергло переговоры по заложникам без прекращения Израилем боевых действий в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отклоняет возможность проведения переговоров относительно освобождения заложников в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не приостановит военные операции против группировки. Об этом объявил Али Барака — глава Национального бюро ХАМАС по международным связям, согласно информации, опубликованной в газете Yedioth Ahronoth.

Согласно изданию, проживающий в Ливане Барака заявил о наличии предложений по освобождению заложников, однако подчеркнул, что позиция оппозиции ясна: первоочередным условием является прекращение израильской агрессии в Газе, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что в течение последних недель ХАМАС отвергал все предложения о перемирии, подчеркивая единственность позиции всех фракций сопротивления: прекращение агрессии, открытие КПП и эвакуация раненых.