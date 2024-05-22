Министр внешних дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил готовность Мадрида поддержать любое решение Международного уголовного суда относительно выдачи ордеров на арест в связи с обстановкой в Палестине.



Он подчеркнул, что испанское правительство готово поддерживать работу суда, предоставляя финансирование для осуществления его полномочий. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что они будут соблюдать любое решение, принятое Международным уголовным судом, аналогично поступая и с решениями Международного суда ООН.



В интервью телеканалу CNN министр добавил, что в случае принятия Международным уголовным судом какого-либо решения, Испания будет следовать той же линии и по отношению к Международному суду ООН.



В начале текущей недели главный прокурор МУС Карим Хан объявил о намерении получить ордера на арест по делам, связанным с обстановкой в Палестине. По информации офиса Хана, под ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года, могут быть привлечены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командир военного крыла организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

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