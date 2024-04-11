Эксперты CNN выделили несколько малоизвестных африканских райских островов, которые предлагают уникальные впечатления для путешественников, стремящихся исследовать места за пределами типичных туристических направлений. Эти острова гордятся потрясающими пляжами, разнообразной фауной и множеством приключений на открытом воздухе.

Нуси-Бе (Мадагаскар)

Известный как "Большой остров" на малагасийском, Нуси Бе предлагает посмотреть заповедник Локобе, в котором сохранились древний дождевой лес и разнообразные существа. Теплые воды острова предлагают возможности для дайвинга, включая плавание с переходящими китовыми акулами.

Доступен через авиакомпанию Ethiopian Airways.

Базаруто (Мозамбик)

Остров Илха до Базаруто, самый большой остров в тропическом архипелаге, предлагает высокие песчаные дюны и роскошные курорты. Дом для разнообразной фауны и морских видов, включая морских черепах и большое население дюгонгов.

Добраться можно прямым рейсом из Йоханнесбурга в Виланкулус, за которым следует переход на лодке.

Ламу (Кения)

Остров Ламу сохранил культуру суахили с его оживленной набережной и древними мечетями. Посетители могут исследовать исторические места и наслаждаться чистыми пляжами.

Добраться можно на автобусе из Малинди и короткой водной переправой или на самолете из Найроби.

Фогу (Кабо-Верде)

Известен своими пляжами с черным песком и активным вулканом, Пико до Фогу. Предлагает колониальные города и уникальные пейзажи, включая вулканические кальдеры.

Добраться можно через короткий рейс из города Прая.

Реюньон (Французская заморская территория)

Этот остров предлагает разнообразные ландшафты, от пляжей до вулканических гор. Посетители могут наслаждаться пешими маршрутами, французской кухней и стильными отелями на берегу океана.

Добраться можно через прямые рейсы из Парижа и других крупных городов.

Элефантина (Египет)

Расположенный на реке Нил, остров Элефантина хвастается древними руинами и традиционной нубийской культурой. Предлагает возможности для изучения исторических мест и наслаждения видами Нила.

Добраться можно на фелюке или пароме из Асуана после внутреннего рейса.

Пемба (Танзания)

Известен своими чистыми пляжами и исключительными возможностями для дайвинга. Предлагает множество дайвинг-площадок с коралловыми садами и обилием морской жизни.

Добраться можно паромом или рейсом из близлежащих мест.