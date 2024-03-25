Маврикий стал популярным местом для отдыха среди российских туристов

В 2023 году число российских туристов, посетивших Маврикий, увеличилось на более чем 70%. Pac Group отмечает значительный рост посещаемости, особенно зимой. Привлекательность острова для россиян обусловлена прямыми рейсами, безвизовым въездом и всесезонностью отдыха.
Новым трендом стало распределение проживания между несколькими отелями для знакомства с различными частями острова. Почти 90% туристов предпочитают отдых с системой "все включено", несмотря на наличие вариантов среднего сегмента. Популярность африканского курорта растет также на рынках других стран, и местные предприниматели успешно зарабатывают. Некоторые отели предлагают специальные предложения и акции для российских туристов, сообщает ФедералПресс.
На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев
В сельском хозяйстве некому работать.
В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro
Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.
Эксперты отметили, что в 2024 году в России сезон аллергий начнется позже по сравнению с предыдущим годом
Эксперты подчеркнули необходимость начать профилактику аллергии до начала периода цветения растений, особенно в Центральной России, где пик обострений прогнозируется в апреле-мае.
В 2023 году поток российских туристов в Египет вырос на 40%, достигнув более чем 1,4 миллиона человек
Рост поездок российских туристов стал частью общего рекордного увеличения туристического потока в Египет, который достиг 14,9 миллиона человек, превысив даже показатель пикового 2010 года.