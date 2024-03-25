Маврикий стал популярным местом для отдыха среди российских туристов

В 2023 году число российских туристов, посетивших Маврикий, увеличилось на более чем 70%. Pac Group отмечает значительный рост посещаемости, особенно зимой. Привлекательность острова для россиян обусловлена прямыми рейсами, безвизовым въездом и всесезонностью отдыха.

Новым трендом стало распределение проживания между несколькими отелями для знакомства с различными частями острова. Почти 90% туристов предпочитают отдых с системой "все включено", несмотря на наличие вариантов среднего сегмента. Популярность африканского курорта растет также на рынках других стран, и местные предприниматели успешно зарабатывают. Некоторые отели предлагают специальные предложения и акции для российских туристов, сообщает ФедералПресс.